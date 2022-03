Die Aktie von Zurich Insurance steigt am Dienstag nach Handelseröffnung um 1,7 Prozent auf 455,60 Franken. Damit hat die Aktie wieder das Niveau aus dem Jahr 2001 erreicht. Schon Anfang Februar war die Aktie vor dem Schwächeanfall der Börsen auf ein ähnliches Niveau gestiegen.

Die Zurich-Titel haben in den letzten zwei Wochen aber wieder rund 15 Prozent zugelegt. Neuen Schub erhält die Aktie am Dienstag durch eine Neubeurteilung. Die Credit Suisse erhöhte das Kursziel für Zurich Insurance auf 480 von zuvor 445 Franken und beliess die Einstufung auf "Outperform".

Nach den Jahresergebnissen des Versicherungskonzerns erhöhten die Analysten ihre Schätzungen für 2022 und 2021. Damit berücksichtigten sie bessere Margen in der Schaden- und Unfallversicherung sowie höhere Prämienwachstumsannahmen in diesem Bereich und bei Farmers, so die Experten. Da sie unter anderem die starke Kapitalposition sowie den erheblichen Rückenwind bei der Preisgestaltung im aktuellen Umfeld als attraktiv erachten, halten sie am Outperform-Rating fest.

Zurich unterhält nach eigenen Angaben ein "verschwindend kleines" Geschäftsportfolio in Russland. Inzwischen werden mit inländischen Kunden in Russland keine neuen Versicherungsverträge mehr gezeichnet und auch die Erneuerung von bestehenden Verträgen ist eingestellt worden.

(cash/AWP)