Andreas Burckhardt habe sich entschieden, nach zehn erfolgreichen Amtsjahren als Verwaltungsratspräsident der Bâloise Holding AG zurückzutreten und sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2021 nicht zur Wiederwahl zu stellen, heisst es in einer Medienmitteilung von Bâloise.

1988 trat Burckhardt als er als Generalsekretär in die Baloise Group ein und übte diese Funktion für sechs Jahre aus. 1999 nahm er neben seiner politischen Karriere als Grossrat und als Direktor der Handelskammer beider Basel Einsitz in den Verwaltungsrat der Bâloise Holding, dem er seit 2011 als Präsident vorsteht.

Der Verwaltungsrat hat Thomas von Planta für das Präsidium nominiert. Der 59-jährige Schweizer ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats und hat in den rund dreieinhalb Jahren im Präsidial- und Anlageausschuss sowie im Prüfungs- und Risikoausschuss mitgewirkt.

Thomas von Planta wird seine Tätigkeit als Geschäftsführer der CorFinAd AG, ein auf Beratung für M&A-Transaktionen und Kapitalmarktfinanzierungen spezialisiertes Unternehmen, nach seiner Wahl einstellen. Seit 2019 gehört er dem Verwaltungsrat der BB Biotech sowie dem Beirat der Harald Quandt Industriebeteiligungen an.

Bis März 2019 war er Verwaltungsratspräsident der börsenkotierten Bellevue Group, der Bank am Bellevue AG und der Bellevue Asset Management AG. Davor war Thomas von Planta rund zehn Jahre bei Goldman Sachs in Zürich, Frankfurt und London tätig sowie zwischen 2002 und 2006 Leiter a. i. Investment Banking und Leiter Corporate Finance für die Vontobel Gruppe in Zürich, wie es in der Mitteilung heisst.