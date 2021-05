Insbesondere in der Schweiz ging das Geschäftsvolumen zurück. Dagegen konnte die Finanzgruppe im Kommissionsgeschäft weiter gut zulegen. Da setzt die Swiss Life seit Jahren Akzente.

Von Januar bis März nahmen die Prämieneinnahmen um deutliche 13 Prozent auf 6,80 Milliarden Franken ab, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Geschäftsvolumen im Umfang von 7,91 Milliarden Franken gerechnet. Zurückgegangen war vor allem das Volumen im BVG-Vollversicherungsgeschäft am Heimmarkt Schweiz.

Die Gebühreneinnahmen beziehungsweise Fees kletterten dagegen im ersten Quartal um 16 Prozent auf 527 Millionen Franken in die Höhe. Die Gruppe setzt seit einiger Zeit stark auf Wachstum in der Finanzberatung oder in der Vermögensverwaltung mit institutionellen Kunden wie etwa Pensionskassen. Für Drittkunden verwaltet sie nunmehr Vermögen von 96,7 Milliarden Franken.

Zu den Ergebnissen legt die Swiss Life fürs erste Quartal keine Zahlen vor. Mit den im Rahmen der im Dezember zu Ende gehenden dreijährigen Strategieprogramm "Swiss Life 2021" sei man aber nach wie vor gut auf Kurs, versicherte Swiss-Life-Chef Patrick Frost laut Mitteilung.

(AWP)