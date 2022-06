Die Aktie von Swiss Life sinkt am Donnerstag im frühen Handel bis 2,3 Prozent auf 467 Franken. Die Aktie gehört damit zu den Schlusslichtern im SMI, der 0,8 Prozent nachgibt.

Die UBS senkte das Kursziel für Swiss Life auf 539 von zuvor 643 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Der zuständige Swiss-Life-Analyst bei der UBS schreibt, dass er das Risiko einer Korrektur für Immobilienpreise nach der SNB-Zinserhöhung von letzer Woche als relativ hoch einschätzt. In seinen Projektionen berücksichtigt er einen Rückgang der Immobilienpreise um 10 Prozent.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für 2022 wurden um 2 Prozent verringert, weil der Analyst mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses im Asset-Management-Geschäft rechnet. Der kontinulierliche Cash Flow dürfte die Dividende aber stützen, so der Analyst.

Die Aktie von Swiss Life verlor am letzten Donnerstag, als die SNB die Leizinsen überaschend um 50 Basispunkte anhob, fast 7 Prozent und gehörte damit zu den grösten SMI-Verlierern an diesem Tag. Der Titel steht mit einer Performance von minus 15 Prozent seit Jahresbeginn noch immer an siebter Stelle im SMI, der im selben Zeitraum über 19 Prozent verloren hat.

Mit der aktuellen Notierung notiert die Swiss-Life-Aktie auf dem tiefsten Stand seit Ende September 2021.

(cash)