Der Reingewinn sackte um fast die Hälfte auf 281,7 Millionen Franken ab, wie der Konzern am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Im Vorjahr hatte die Helvetia noch einen Gewinn von 538,1 Millionen Franken eingefahren. Alleine der Taucher an den Börsen im Frühjahr halbierte das Gesamtergebnis aus Kapitalanlagen auf 1,43 Milliarden Franken. Immerhin hat der Aufschwung an den Börsen im zweiten Halbjahr zu einer beträchtlichen Erholung geführt nach den roten Zahlen im ersten Semester.

Die Folgen von Corona, insbesondere das Anlageergebnis, wirkten sich auf das Nicht-Leben- und Lebenergebnis aus. Im Nicht-Lebengeschäft erlitt der Versicherer einen Gewinnrückgang auf 258,5 Millionen Franken nach 398,5 Millionen Franken vor einem Jahr. Im Lebensversicherungsgeschäft fiel der Gewinn auf 167,1 Millionen Franken von 224,4 Millionen ein Jahr zuvor.

Coronaschäden von 97,5 Millionen Franken

Im Versicherungsgeschäft musste Helvetia Coronaschäden von 97,5 Millionen Franken schultern wegen Schadenzahlungen vor allem für Betriebsunterbrüche und Reiseversicherungen. Darin eingeschlossen ist der im Mai vorgestellte Vergleich mit den Schweizer Gastro-Unternehmen mit Pandemie-Ausschluss in der Epidemieversicherung.

Im Nicht-Lebengeschäft verschlechterte sich der Schaden-/Kostensatz (Combined Ratio) auf 94,0 Prozent von 92,3 Prozent im Vorjahr. Die Coronaschäden trieben die Combined Ratio um 2,3 Prozentpunkte nach oben. Ohne diese Belastungen wäre die Quote besser ausgefallen als im Vorjahr und hätte die Zielvorgabe von unter 93 Prozent klar erfüllt.

Positiv wirkte sich eine geringere Belastung durch Grossschäden aus Naturereignissen sowie eine tiefere Schadenfrequenz in einzelnen Sparten als Folge der Lockdowns aus, wie es hiess. Bei Werten von unter 100 Prozent wirft das Geschäft versicherungstechnisch Gewinne ab.

Erwartungen übertroffen

Bei den Einnahmen stieg das Geschäftsvolumen um 2,7 Prozent auf 9,71 Milliarden Franken. Hierzu trug die Akquisition des spanischen Versicherers Caser bei. Dieser lieferte im zweiten Halbjahr einen Gewinnbeitrag von 54,3 Millionen Franken.

Mit den Zahlen hat die Helvetia die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Dividende beträgt unverändert 5,00 Franken pro Anteilsschein.

Zudem gab die Helvetia ihre neue Strategie 20.25 bekannt, nachdem sie die bisherigen Ziele von über 10 Milliarden Franken Geschäftsvolumen mit der Übernahme von Caser erreicht hat. Nun peilt die Helvetia mit ihrer Strategie 20.25 eine Combined Ratio im Nichtlebengeschäft von 92 bis 94 Prozent an. Die Neugeschäftsmarge im Lebengeschäft soll 2 bis 3 Prozent betragen.

Bis 2025 will der Versicherer Kosten von 100 Millionen Franken sparen. Und das Volumen im Fee Business soll über 350 Millionen Franken erreichen.

(AWP)