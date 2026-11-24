Bereits am Freitag hatte die UBS ihr Kursziel für die in Hinwil ansässige Firma von 900 auf 910 Franken angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Laut Analyst Sebastian Vogel bestätigen die Berichte zum dritten Quartal von Firmen aus der Wertschöpfungskette für Rechenzentren den weiteren Ausbau dieser Infrastruktur. Er erwartet für 2026 bis 2028 ein organisches Umsatzwachstum von 28, 17 und 11 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll von 22,5 auf 23,6 Prozent steigen. Seine Gewinnschätzungen ändert er nur leicht. Und für das zweite Halbjahr 2026 rechnet er mit höheren Rückerstattungen von US-Zöllen.