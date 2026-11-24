Bereits am Montag hatte der Titel wie andere Zulieferer von Rechenzentren deutlich zugelegt, nachdem Nvidia die Rückkehr von Jensen Huang als CEO bekanntgegeben hatte.
Nun kommt Unterstützung von Morgan Stanley. Die US-Bank erhöht am Dienstag das Kursziel auf 1160 von zuvor 1130 Franken und bestätigt die Einstufung «Overweight». Analyst Cedar Bronwen Ekblom rechnet mit einer starken zweiten Jahreshälfte.
Das neue Ziel liegt fast 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Es ist das höchste der 15 Analysten, die Belimo laut Bloomberg abdecken. Zehn davon empfehlen die Aktie zum Kauf, vier zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1010 Franken, knapp 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Bereits am Freitag hatte die UBS ihr Kursziel für die in Hinwil ansässige Firma von 900 auf 910 Franken angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Laut Analyst Sebastian Vogel bestätigen die Berichte zum dritten Quartal von Firmen aus der Wertschöpfungskette für Rechenzentren den weiteren Ausbau dieser Infrastruktur. Er erwartet für 2026 bis 2028 ein organisches Umsatzwachstum von 28, 17 und 11 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll von 22,5 auf 23,6 Prozent steigen. Seine Gewinnschätzungen ändert er nur leicht. Und für das zweite Halbjahr 2026 rechnet er mit höheren Rückerstattungen von US-Zöllen.
Rechenzentren sind für Belimo der wichtigste Wachstumstreiber geworden. Im ersten Halbjahr 2026 stammte etwas mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums aus der Kühlung von Rechenzentren. Ihr Anteil am Umsatz liegt inzwischen bei 23 bis 24 Prozent.
Auf 52 Wochen liegt die Aktie fast ein Prozent im Plus. Bis zum Allzeithoch auf Schlusskursbasis von 910 Franken vom 30. Juni liegt sie aber noch rund 15 Prozent zurück.