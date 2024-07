Das teilten Orbans Sprecher und das russische Präsidialamt mit. Laut dem Kreml soll es in der Unterredung um den Konflikt in der Ukraine gehen. Zuvor hatten bereits Spekulationen über eine Reise Orbans zu Putin für Unruhe in der Europäischen Union (EU) gesorgt. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte am Freitag vor der Presse in Berlin, dass Orban nicht als Vertreter der EU in Moskau Gespräche führe, sondern als Vertreter Ungarns. Repräsentant der EU-Regierungen sei der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel. Es bleibe bei der entschiedenen Politik der EU gegenüber Putin, so Scholz.