Referendumsfrage

Das EU-Paket soll Volk und Ständen vorgelegt werden. So will es der Ständerat. Er verankerte einerseits das obligatorische Staatsvertragsreferendum in der Vorlage. Andererseits nahm er eine Vorlage für eine separate Verfassungsanpassung an. Der Nationalrat wird sich mit beiden Vorschlägen befassen müssen. Zudem wird der Vorschlag des Bundesrats für ein einfaches Mehr zur Diskussion stehen. Dieser Antrag scheiterte in der kleinen Kammer mit 23 zu 17 Stimmen bei drei Enthaltungen.