DKSH übernimmt in Downunder einen Anteil von 70 Prozent an der auf das Outsourcing von Aussendienstdienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisierten Hahn Healthcare, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Für den Erwerb der restlichen 30 Prozent halte man eine über drei Jahre laufende Option, heisst es weiter. Angaben zum Kaufpreis werden in der Mitteilung keine gemacht. Die Akquisition leiste aber von Beginn weg einen Beitrag zur Steigerung des Gewinns von DKSH.

Die im Jahr 1993 gegründete Hahn Healthcare beschäftigt mehr als 300 Aussendienstmitarbeitende für Pharmakunden und erzielte einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 25 Millionen Franken mit "hoher Profitabilität". Dabei habe die Firma das Kundenportfolio in Australien und Neuseeland mit grossen Pharmafirmen in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut.

Zu den Kunden von Hahn Healtcare zählen den Angaben zufolge auch Hausärzte und Apotheken mit Angeboten zu medizinischen Marketingaktivitäten. Weiter würden Patienten von Hahn zu Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal aufgeklärt, sowohl telefonisches als auch Online-Coaching und Schulungen zu Medikamenten angeboten, heisst es weiter.

Ende April hatte DKSH bereits eine kleinere Übernahme in Australien getätigt. Damals wurde der Agrochemie-Distributor SACOA zugekauft, der landwirtschaftliche Pflanzenschutzprodukten entwickelt und herstellt.

