Die grössere Frage sei jedoch, wer längerfristig die technologische Ausrichtung von Nvidia leiten werde. Die Führungsturbulenzen ereignen sich wenige Tage vor den am 17. November anstehenden Quartalszahlen, bei denen das Unternehmen die Anleger über seine finanzielle Entwicklung und den Ausblick informieren soll. «Der Markt ​beginnt, Nvidia ohne seinen Gründer als wahrscheinliches Ergebnis einzupreisen und nicht als extremes Restrisiko», sagte Rosenberg. «Jensen zu verlieren, wäre ein echter Schlag.» Investoren und Analysten erklärten, ein kurzfristiger Rückgang der Nachfrage nach Nvidia-Chips sei ​zwar unwahrscheinlich. Das breitere Ökosystem der von Nvidia unterstützten Firmen könnte jedoch leiden. Dabei handelt es sich grösstenteils um Kunden, die Rechenzentren für den Einsatz dieser Chips bauen.