Der weltweit führende Anbieter von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) kämpft mit Berichten über zwei aussereheliche Affären seines langjährigen Chefs, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Hintergrund seien zwei aussereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin, berichtete das «Wall Street Journal» am Mittwoch.
Nvidia reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme zu der Sitzung des Verwaltungsrats. Die Aktie von Nvidia rutschte im nachbörslichen Handel um mehr als acht Prozent ab, nachdem das «Wall Street Journal» zuerst berichtet hatte, dass das Unternehmen die Entlassung Huangs vorbereite. Sollten diese Verluste Bestand haben, hätte Nvidia rund 600 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüsst, seit der Verwaltungsrat seine Untersuchung zu Huangs Beziehung mit einer unter chinesischem Spionageverdacht stehenden Geschäftsfrau namens Alice Huang bekanntgegeben hat.
Die «New York Times» hatte im Laufe des Mittwochs unter Berufung auf fünf Mitarbeiter des Unternehmens berichtet, dass Huang zudem eine aussereheliche Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin gehabt habe. Es handele sich um die bei Nvidia als Vizepräsidentin für das Gesundheitswesen zuständige Kimberly Powell. Nvidia und Powell reagierten zunächst nicht auf Bitten um Stellungnahmen. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht überprüfen.
Die Sitzung des Verwaltungsrats markiert eine scharfe Kehrtwende im Vergleich zum Sonntag, als das Gremium Huang und seinem Führungsteam noch das Vertrauen ausgesprochen hatte. Huang hatte am Sonntag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein, und die «volle Verantwortung» übernommen, jedoch keine Einzelheiten zu der Beziehung genannt. Der Konzernchef kann gemäss den Statuten von Nvidia durch einen Mehrheitsbeschluss der Direktoren «mit oder ohne Grund» abberufen werden. Nvidia hat elf Direktoren und stuft alle bis auf Huang als unabhängig ein.
Ein möglicher Abgang Huangs würde ein Führungsvakuum bei dem rund vier Billionen Dollar schweren Chiphersteller hinterlassen. Der 63-Jährige hat das Unternehmen vor mehr als drei Jahrzehnten mitgegründet und es zum wichtigsten Lieferanten von Chips im Zentrum des weltweiten KI-Booms und der Technologierivalität zwischen den USA und China aufgebaut. Huang hat keinen offensichtlichen Nachfolger und besitzt rund 3,6 Prozent der Nvidia-Aktien.
Er hat zudem Dutzende direkt Unterstellte, was seine straffe Kontrolle über das Unternehmen unterstreicht. Bloomberg berichtete am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person, der Verwaltungsrat von Nvidia arbeite mit einer externen Firma zusammen, um mögliche Nachfolger für Huang zu identifizieren. Armina Rosenberg, Portfoliomanagerin und Mitgründerin der an Nvidia beteiligten Gesellschaft Minotaur Capital, sagte, die seit mehr als einem Jahrzehnt amtierende Finanzchefin Colette Kress wäre die natürliche Wahl als Übergangschefin.
Die grössere Frage sei jedoch, wer längerfristig die technologische Ausrichtung von Nvidia leiten werde. Die Führungsturbulenzen ereignen sich wenige Tage vor den am 17. November anstehenden Quartalszahlen, bei denen das Unternehmen die Anleger über seine finanzielle Entwicklung und den Ausblick informieren soll. «Der Markt beginnt, Nvidia ohne seinen Gründer als wahrscheinliches Ergebnis einzupreisen und nicht als extremes Restrisiko», sagte Rosenberg. «Jensen zu verlieren, wäre ein echter Schlag.» Investoren und Analysten erklärten, ein kurzfristiger Rückgang der Nachfrage nach Nvidia-Chips sei zwar unwahrscheinlich. Das breitere Ökosystem der von Nvidia unterstützten Firmen könnte jedoch leiden. Dabei handelt es sich grösstenteils um Kunden, die Rechenzentren für den Einsatz dieser Chips bauen.
Enthüllungen über Ermittlungen des US-Geheimdienstes gegen Alice Huang wegen der Vermittlung von Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Firmen hatten eine Reihe von Ereignissen ausgelöst. Die Wall Street begann, Fragen zur Unternehmensführung von Nvidia und zum persönlichen Verhalten von Jensen Huang aufzuwerfen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens leitete eine interne Untersuchung ein und beauftragte externe Anwälte, während Parlamentarier auf strengere Beschränkungen für Chipexporte nach China drängten. Eine Zwangsvorladung des US-Kongresses (Subpoena) droht Huang, falls er einer Aufforderung zu einer Unterrichtung unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Vorwürfe zu seiner Affäre mit einer chinesischen Spionin nicht nachkommt.
Führende US-Demokraten nehmen einem Medienbericht zufolge Unterlagen der Regierung von Präsident Donald Trump zu Nvidias Chip-Exporten nach China ins Visier. Die Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons hätten die Regierung aufgefordert, sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit diesen Ausfuhren sowie der Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin zu sichern, berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag. «Dieser Vorfall wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Bundesregierung auf, unsere Exportkontrollen wirksam durchzusetzen und unsere nationale Sicherheit zu schützen», erklärten die Senatoren in dem Schreiben an Handelsminister Howard Lutnick, Aussenminister Marco Rubio und den Stabschef des Weissen Hauses, Stephen Miller.
«Es bleiben auch Fragen offen, ob umsichtige defensive Massnahmen zur Spionageabwehr ergriffen oder Empfehlungen zur nationalen Sicherheit übergangen wurden», schrieben die Senatoren. Warren und Coons forderten zudem eine Unterrichtung des Kongresses über die Risiken für die nationale Sicherheit, die von der mutmasslichen Geheimdienstoperation ausgehen. Die Zeitung «Wall Street Journal» berichtete zuerst über Einzelheiten des Briefes.
Einem Bericht der «Washington Post» zufolge greift das Weisse Haus nicht in die Entscheidung des Nvidia-Verwaltungsrats über Konzernchef Huang ein. Trump sagteam 9. November, er habe mit dem Nvidia-Chef gesprochen, nachdem die Affäre zwischen Jensen Huang und Alice Huang öffentlich geworden war. Bei ihr handelt es sich um eine nicht mit ihm verwandte ehemalige Managerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, die von US-Behörden untersucht und als chinesische Spionin eingestuft wurde.Trump sagte, der Nvidia-Chef habe ihm versichert, er habe keine Ahnung gehabt, dass die Frau eine Spionin sei. Er glaube dem Konzernchef. Das FBI untersuche die Angelegenheit.
Huang gilt als enger Verbündeter Trumps. In den vergangenen zwei Jahren hatte Huang die KI-Pläne der US-Regierung unterstützt und Trump mehrmals getroffen. Nvidia versuchte dabei, hochmoderne Chips auf dem chinesischen Markt zu verkaufen, und drängte auf lockerere Beschränkungen für den chinesischen Zugang zu den hochentwickelten KI-Chips des Konzerns. Demokratische und republikanische Abgeordnete wollten die Exporte von hochmodernen KI-Chips nach China stoppen. Huang und das Weisse Haus argumentierten hingegen, dass anhaltende US-Verkäufe nach China die dortigen Kunden in der Abhängigkeit von US-Technologie halten würden.
Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete unabhängig davon am Mittwoch unter Berufung auf hochrangige Insider, dass US-Handelsminister Howard Lutnick Trumps hartes Vorgehen gegen Unternehmen gebremst habe, die im Verdacht stehen, Chips von Nvidia nach China umzuleiten. Das Weisse Haus und das Umfeld von Lutnick reagierten zunächst nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme.
(Reuters)
(Berichte von Aishwarya Venugopal, Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook, Kanishka Singh, Saeed Ashar, Mrinmaz Dey, Rhea Rose Abraham und Ankur Banerjee, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)