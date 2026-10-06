Am vergangenen Freitag erreichte der Spread zwischen französischen und deutschen zehnjährigen Staatsanleihen zeitweise 160 Basispunkte, wobei ironischerweise die schwachen US-Arbeitsmarktdaten für eine Trendwende sorgten - dies, da die Erwartungen an weltweite Zinserhöhungen zurückgeschraubt wurden. Die entscheidende Frage sei nun, ob dies der Beginn einer neuen Euro-Staatsschuldenkrise sei oder ob die Märkte bereits überreagiert hätten. Reid von der Deutschen Bank neigt eher zu Letzterem, auch wenn die Märkte kurzfristig bis mittelfristig weiterhin politischen Handlungsdruck erzeugen könnten.