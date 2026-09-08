Was aber ist der Sinn der restriktiv erscheinenden Regel? «Sammelstiftungen stehen im Wettbewerb um KMU, die sich ihnen anschliessen. Deshalb kann es für sie verlockend sein, eine attraktive Verzinsung zu geben und den Reserveaufbau hinten anzustellen», erklärt Experte Luzius Neubert von PPCMetrics. Und Darum sei die Regelung der Oberaufsichtskommission grundsätzlich nachvollziehbar - «Erst, wenn die Wertschwankungsreserven mindestens 75 Prozent des Zielwertes erreicht haben, ist eine höhere Verzinsung als 1,75 Prozent zulässig.»