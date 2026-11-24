Gemäss der in diesem Zuge ebenfalls vorgelegten vorläufigen Zahlen stieg das operative Vorsteuerergebnis im abgeschlossenen Geschäftsjahr (30. September) im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 516 Millionen Euro. Die seit einiger Zeit wegen des sinkenden Kupferpreises ohnehin unter Druck stehende Aktie rutschte in einer ersten Reaktion um zehn Prozent auf 113,80 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr ab.