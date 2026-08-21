Der Umsatz sank im ersten Semester um 2,0 Prozent auf 404,6 Millionen Franken, wie der Bülacher Glasverpackungshersteller am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich allerdings ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Insgesamt sei das Absatzvolumen gestiegen, da sich das Getränkeverpackungsgeschäft in Teilen Zentral- und Osteuropas erholt habe, heisst es dazu.