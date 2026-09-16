Die neuen Ziele sind seit August bekannt. Vetropack erwartet bis 2030 gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich, eine Erholung des Betriebsergebnisses und eine zweistellige Marge zum Ende der Mittelfristperiode. Zudem strebt das Unternehmen mittelfristig eine zweistellige Kapitalrendite an.