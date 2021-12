Mindestens 20'000 Euro sah Tuomas Katainen an Reparaturkosten für sein 2013er Tesla Model S auf sich zukommen, wie Efahrer.com berichtet. Das ärgerte den Finnen. Also drapierte er das Fahrzeug mit 30 kg Dynamit, setzte eine Elon Musk nachempfundene Puppe hinein und jagte es in die Luft.

"Als ich diesen Tesla gekauft habe, waren die ersten 1'500 Kilometer schön. Es war ein ausgezeichnetes Auto", sagte Katainen laut Efahrer. Dann hätten sich allerdings Fehler und Pannen gehäuft und der Tesla musste von einem Abschleppwagen in die Werkstatt gebracht werden. Die hielt eine Reparatur für unmöglich und riet Katainen zum Tausch der gesamten Batterieeinheit.

Wenig überraschend blieb von der Limousine nicht viel übrig, wie dem professionell inszenierten Zerstörungsvideo zu entnehmen ist. Spulen Sie vor bis 5:10. Eine Reaktion von Musk ist bis dato nicht überliefert.

(Bloomberg)