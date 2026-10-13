Wann erwarten Sie eine erste Zinserhöhung der SNB?

Fundamental gibt es für die SNB keinen Grund, den Leitzins zu verändern. Die Inflation bewegt sich trotz des Anstiegs auf 1 Prozent sicher in ihrer Komfortzone. Die Konjunktur verlangt keine bremsenden oder stützenden Zinsmassnahmen, und um den Franken ist es insgesamt auch ruhig. Die SNB muss aber ein Interesse daran haben, irgendwann von den Nullzinsen wegzukommen und sich für kommende Krisen ein Polster für mögliche Zinssenkungen zu verschaffen. Der nächste Schritt beim Leitzins ist daher nach oben. Diesen sehe ich aber erst im nächsten Jahr. Wann genau der erste Schritt erfolgen wird, hängt auch davon ab, wie sich die Zinsen im Ausland verändern.