Die Ratsmitglieder stimmten darin überein, dass sich Zweitrundeneffekte noch ‌nicht eingestellt haben. Davon spricht man, wenn höhere Preise zu höheren Löhnen führen und diese die Inflation weiter antreiben. Der EZB-Rat müsse solchen Effekten dennoch zuvorkommen. «Eine ​Anhebung auf dieser Sitzung würde die notwendige geldpolitische Straffung lediglich ​vorziehen», hiess es im Protokoll. Die meisten Währungshüter ​haben seit der Sitzung offiziell und hinter vorgehaltener Hand signalisiert, dass der EZB-Rat die Zinsen ‌am 17. Dezember um 0,25 Prozentpunkte anheben wird - auf dann 2,75 Prozent. Es wäre die dritte Erhöhung in diesem Jahr.