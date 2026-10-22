Bemerkenswert ist gemäss Comparis aber auch, dass bei den Immobilienbesitzern die Drittels-Regel nicht immer eingehalten wird. Banken müssten vor der Vergabe einer Hypothek prüfen, ob die Finanzierung langfristig tragbar sei. Und dabei rechneten sie in der Regel nicht mit dem aktuellen Hypothekarzins, sondern mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 Prozent - was deutlich über dem heutigen Marktniveau liegt.