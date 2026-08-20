Der UBS-Analyst rechnet ab dem Geschäftsjahr 2026 mit einem stagnierenden oder leicht rückläufigen organischen Wachstum. Im schwachen Konsumumfeld sieht er zudem Risiken für die Preissetzungsmacht. Gleichzeitig dürften der zunehmende Wettbewerb und die mögliche Ausweitung der Eigenfertigung durch einen Grosskunden den Druck auf Aryzta erhöhen. Es besteht somit das Risiko, dass der Backwarenkonzern seine Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr und mittelfristig verfehlt.