Anders sieht es für die Beschäftigten in Waldshut-Tiengen aus. Von derzeit rund 190 Stellen sollen etwa 40 verschwinden. Villiger will den Abbau möglichst über Pensionierungen, natürliche Abgänge und interne Versetzungen bewältigen. Kündigungen schliesst das Unternehmen allerdings nicht aus. Ganz dicht macht der deutsche Standort nicht. Rund 150 Mitarbeitende sollen dort weiterhin für Verpackung, Logistik und Vertrieb zuständig sein.