Die Übernahme der Investnet durch die Raiffeisen-Bank war der Auslöser für das ganze Verfahren gegen Pierin Vincenz und seinen Kompagnon Beat Stocker. Der Blog «Inside Paradeplatz» hatte 2016 erstmals die Vermutung in den Raum gestellt, dass sich Vincenz im Vorfeld verdeckt an Investnet beteiligt habe, um das Unternehmen dann überteuert durch die Raiffeisen aufkaufen zu lassen.