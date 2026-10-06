Das Verfahren befinde sich derzeit in der internen Beratungs- und Entscheidungsphase, teilte das Obergericht am Dienstag mit. Bis das Urteil verkündet werden kann, dauert es noch einige Wochen. Die Eröffnung ist deshalb auf den 11. Januar um 14 Uhr angesetzt. Die Urteile werden mündlich verkündet.