Der weltgrösste Kreditkartenanbieter Visa hat im vierten Quartal dank einer ungebrochenen Konsumlaune in ‌den ⁠USA einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Der Überschuss stieg ⁠in den drei Monaten bis Ende September auf 6,0 Milliarden ‌Dollar oder 3,19 Dollar je Aktie, ‌nach 5,1 Milliarden Dollar ​oder 2,62 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Nettoumsatz kletterte um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar.