Grund für die markante Kursbewegung waren Produkt-News. Das Unternehmen aus Premstätten in Österreich meldete einen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für Rechenzentren, welche für Künstliche Intelligenz (KI) genutzt werden. Ausschlaggebend für die Errungenschaft seien eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung und ein wachsendes Partner-Ökosystem.
Die Lösung in der Dünnschicht-VCSEL-Technologie werde nun an einer Fachmesse in Malaga - «European Conference on Optical Communications 2026» - vorgestellt, schrieb AMS Osram in seiner Medienmitteilung vom Montagvormittag. Das Kürzel VCSEL steht für «Vertical-cavity surface emitting laser» - Oberflächenemitter beziehungsweise Laserdioden, bei denen das Licht senkrecht zur Ebene des Halbleiterchips abgestrahlt wird.
Die Aktie von AMS Osram ist bekannt für ausgeprägte Kursbewegungen. So ging es nach dem Bericht zum ersten Quartal 2026 von Anfang Mai innert eines Handelstages um knapp 30 Prozent nach oben. Um etwas über 23 Prozent fielen die Titel des Halbleiterkonzern hingegen innerhalb weniger Börsentage Anfang Juni. Um 10 Prozent tiefer schlossen sie auch an einer Sitzung von Mitte Juli.
Der fast 23-prozentige Kursanstieg zum Auftakt dieser Woche bestätigt das ausgesprochen volatile Verhalten der AMS-Osram-Aktie. Am Dienstag sind Anschlusskäufe ebenso möglich wie Gewinnmitnahmen. Impulse können auch Analystenkommentare geben. Solche waren am Montag noch selten, da das Management die Produkt-News erst um 10 Uhr mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt waren die täglich erscheinenden Expertenkommentare schon verfasst und vor Börseneröffnung veröffentlicht worden.
Gemäss AWP-Analyser liegt das durchschnittliche Zwölf-Monate-Preisziel für die Anteilsscheine von AMS Osram aktuell bei 17,28 Franken - 18,2 Prozent unter der Schlussnotiz vom Montag. Drei Analysten stufen die Titel mit «Kaufen» ein, vier sagen «Halten», drei sind für «Verkaufen».