Die Aktie von AMS Osram ist bekannt für ausgeprägte Kursbewegungen. So ging es nach dem Bericht zum ersten Quartal 2026 von Anfang Mai innert eines Handelstages um knapp 30 Prozent nach oben. Um etwas über 23 Prozent fielen die Titel des Halbleiterkonzern hingegen innerhalb weniger Börsentage Anfang Juni. Um 10 Prozent tiefer schlossen sie auch an einer Sitzung von Mitte Juli.