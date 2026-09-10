Für ​das Auslaufen der Produktion in Emden und Zwickau seien jeweils Ausgaben von einer Milliarde Euro eingeplant, sagte eine ‌mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Für die ​Werke in Neckarsulm und Hannover seien ​jeweils zwei ​Milliarden Euro vorgesehen. Dazu kämen weitere zehn Milliarden ‌Euro für den Abbau von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen weltweit.