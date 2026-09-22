Der gesamte Automarkt in ‌der Volksrepublik dürfte ‌2026 wohl um ​ein Fünftel schrumpfen, sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter am Dienstag bei einer Branchenkonferenz. Der derzeitige Absatzeinbruch sei vergleichbar mit ‌den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Im August schrumpfte der chinesische Automarkt den elften Monat ​in Folge. Dabei spielt ​unter anderem ​die hartnäckige Krise auf dem Immobilienmarkt eine ‌Rolle, die auf die Stimmung der Verbraucher drückt. Volkswagen musste zuletzt unter ​anderem wegen ​der schwächeren ⁠Verkäufe auf dem ​weltweit wichtigsten Fahrzeugmarkt seine ⁠Gewinnprognose für das laufende ‌Jahr kappen.

(Reuters)