Im August schrumpfte der chinesische Automarkt den elften Monat ​in Folge. Dabei spielt ​unter anderem ​die hartnäckige Krise auf dem Immobilienmarkt eine ‌Rolle, die auf die Stimmung der Verbraucher drückt. Volkswagen musste zuletzt unter ​anderem wegen ​der schwächeren ⁠Verkäufe auf dem ​weltweit wichtigsten Fahrzeugmarkt seine ⁠Gewinnprognose für das laufende ‌Jahr kappen.