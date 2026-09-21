Volkswagen hatte am Freitag seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt und das unter anderem mit einer Milliardenabschreibung auf die Tochter Porsche ‌begründet. Porsche habe nach einer Aufsichtsratssitzung mittel- und langfristige Prognosen aktualisiert, was die Neubewertung des 75-Prozent-Anteils an dem Sportwagenbauer ausgelöst habe, hiess es zur Begründung. Details sollen bei einem Kapitalmarkttag am 7. Oktober bekanntgegeben werden. Volkswagen selbst leidet zudem unter dem Zusammenbruch des ​chinesischen Marktes ​und der steigenden Nachfrage nach margenschwachen Elektroautos. VW-Vertriebschef Martin Sander sagte, ⁠vor allem in Deutschland und anderen europäischen Ländern steige die Beliebtheit dieser Autos. «Damit ​erleben wir einen wichtigen Wendepunkt ⁠in der Transformation des Automobilmarktes», sagte er. Zugleich gehe die Nachfrage nach Verbrenner-Autos zurück.