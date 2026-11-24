Das fordert Volkswagen

Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Zusätzlich verlangt der Vorstand den Abbau von weiteren 12.000 Stellen in Deutschland. Die IG Metall wehrt sich dagegen und fordert ihrerseits fünf Prozent mehr Geld.