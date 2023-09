Mit einer Zinserhöhung am Donnerstag dürfte die SNB auch dem Franken weiter unter die Arme greifen. Nachdem die Zentralbank im vergangenen Jahr von ihrer langjährigen Politik zur Schwächung des in Krisenzeiten gesuchten Frankens abwich, hat sie aktiv auf den Märkten interveniert, um die Währung zu stützen und damit die importierte Inflation in Schach zu halten. Der Franken hat im laufenden Jahr gegenüber dem Euro um mehr als drei Prozent zugelegt und gehört zu den Währungen, die sich im Jahr 2023 bisher am besten entwickelt haben.