Alexander Krüger, Chefökonom Bethmann Hal:

«Die Produktion sattelt noch mal drauf, ohne das Quartal wirklich zu retten. ​Hierzu ​haben die Werksferien, aber auch ⁠die Sonderkonjunktur in der Chemie beigetragen. Ohne ​das Niedrigwasser in deutschen Flüssen ⁠wäre die Produktion wohl höher ausgefallen. Ob der Auftragsfunke langsam auf ‌die Produktion überzuspringen scheint, bleibt noch abzuwarten. Dazu müssten auch weiter mehr Investitionsgüter produziert werden. Die Kapazitätsauslastung hat noch viel Luft ‌nach oben. Zu berücksichtigen ist, dass militärische Stücke aus Geheimhaltungsaspekten ​nicht in den Produktionsdaten erfasst werden. Die Produktionslage dürfte daher tatsächlich etwas besser sein, als es die offiziellen Daten zeigen.»