Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen stiegen lediglich um 0,5 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem weit grösseren Plus von 2,3 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 0,9 Prozent im Februar. In einer ersten Schätzzahl war für Februar noch ein Minus von 1,2 Prozent ermittelt worden.

US-Wirtschaft wuchs im April

"Die US-Industrie kann nicht mit den erwartet starken Auftragswerten glänzen", führte Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba aus. Allerdings seien die aufwärts revidierten Februarwerte zu beachten. Darüber hinaus signalisierten die Stimmungsbarometer eine anhaltende Erholung. Die US-Wirtschaft wuchs im April in Rekordgeschwindigkeit: Der Einkaufsmanagerindex kletterte um 2,5 auf 62,2 Punkte, wie das Institut IHS Markit jüngst zu seiner Firmenumfrage mitteilte. Seit Beginn der Datenerhebung 2009 wurde noch kein höherer Wert ermittelt. Das Barometer signalisiert bereits ab 50 ein Wachstum.

Experten trauen der weltgrössten Volkswirtschaft in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum zu. Ein Grund dafür ist das rasche Impftempo, das schneller als anderswo zu Lockerungen von Lockdown-Massnahmen führt.

(Reuters)