Die Aktien von Sonova steigen am Dienstag im frühen Handel um bis zu 1 Prozent auf 288,60 Franken. Für Rückenwind sorgt eine Branchenstudie des US-Finanzinstituts Jefferies.
Zur Erinnerung: Die Aktien des Hörgeräteherstellers haben seit ihrem Jahrestief im Frühjahr eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt und dabei über 60 Prozent zugelegt. Laut Jefferies ist die Neubewertung des Hörgerätesektors inzwischen weitgehend abgeschlossen. Chancen und Risiken dürften sich damit weitgehend die Waage halten.
Aus diesem Grund hebt Jefferies das Rating von Sonova von «Underperform» auf «Hold» an und erhöht das Kursziel von 170 auf 275 Franken. Im Gleichschritt stuft die Investmentbank allerdings die Papiere des dänischen Konkurrenten Demant von «Buy» auf «Hold» ab - und setzt das Kursziel dort von 345 auf 395 Kronen. Beide, Sonova und Demant, werden inzwischen mit Bewertungsaufschlägen gehandelt, die sich nahe ihren historischen Höchstständen bewegen.
Hinzu kommt, dass sich die technologischen Unterschiede zwischen den Produkten der einzelnen Hersteller nur schwer beurteilen lassen. Entsprechend vorsichtig fällt die Einschätzung für die weitere Kursentwicklung aus. Das ist wohl auch ein Grund für die grundsätzliche vorsichtige «Halten»-Einstellung bei beiden Unternehmen.
Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig die Technologie-Komponente für die Bewertung der Aktien ist: Von Oktober 2024 bis März 2026 hat die Sonova-Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Neben einer Wachstumsverlangsamung im US-Hörgerätemarkt waren Zweifel an der technologischen Überlegenheit von Sonova ein zentraler Faktor für die Bewertungskorrektur. So hatten etwa im November 2024 gemäss einer Umfrage von Barclays fast die Hälfte der befragten US-Hörgeräteakustiker das Sphere-Produkt von Sonova als deutlich besser als Konkurrenzprodukte eingestuft. Im Juni 2025 waren es nur noch ein Viertel.
Die starke Erholung hat allerdings ihren Preis. Bei den Analystinnen und Analysten überwiegt inzwischen die Zurückhaltung: Laut Daten von Bloomberg empfehlen von 23 Experten nur acht einen Kauf. Zwölf raten zum Halten, drei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 266 Franken veranschlagt. Das Verlustpotenzial auf zwölf Monate liegt damit bei rund 8 Prozent.