Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig die Technologie-Komponente für die Bewertung der Aktien ist: Von Oktober 2024 bis März 2026 hat die Sonova-Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Neben einer Wachstumsverlangsamung im US-Hörgerätemarkt waren Zweifel an der technologischen Überlegenheit von Sonova ein zentraler Faktor für die Bewertungskorrektur. So hatten etwa im November 2024 gemäss einer Umfrage von Barclays fast die Hälfte der befragten US-Hörgeräteakustiker das Sphere-Produkt von Sonova als deutlich besser als Konkurrenzprodukte eingestuft. Im Juni 2025 waren es nur noch ein Viertel.