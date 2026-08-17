Die Medikamente der Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly zügeln ‌den Appetit, was zu einem schnellen Gewichtsverlust führt. ​Dies hat jedoch oft unerwünschte Nebenwirkungen wie den Verlust von Muskelmasse oder eine schlaffere Gesichtshaut, auch «Ozempic-Gesicht» genannt. Genau hier setzt Nestlé an. Wissenschaftler nutzen KI, um klinische Studien zu analysieren und Nährstoffkombinationen zu finden, die diesen Effekten entgegenwirken. So hat das Unternehmen bereits Produkte mit Kollagen-Protein für Haut ‌und Haare auf den Markt gebracht und einen Protein-Shake entwickelt, der dem Muskelschwund vorbeugen soll. Zudem habe man patentierte Wirkstoffkombinationen entwickelt, die den Hunger nach dem Absetzen der Medikamente dämpfen sollen, erklärte Palzer.