Waadt:

Die Waadtländer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen ab 2027 weniger Geld an den Kanton abliefern. Sie stimmten am Sonntag einer Senkung der kantonalen Einkommens- und Vermögenssteuer um zwölf Prozent zu. Damit setzte sich die von Wirtschaftsverbänden lancierte Initiative gegen den Widerstand von linken Parteien und Gewerkschaften durch. Eine Niederlage bedeutet das Ergebnis auch für die Kantonsregierung, die sich gegen die Initiative ausgesprochen hatte. Die Vorlage betrifft die kantonale Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen. Gemeindesteuern bleiben unverändert.