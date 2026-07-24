Die Bank Vontobel hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinnsprung geschafft. Dank anziehender Erträge und Sparanstrengungen kletterte der Gewinn um 87 Prozent ‌auf ⁠den Rekordwert von 216 Millionen Franken, wie das Schweizer Institut am Freitag mitteilte. ⁠Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Überschuss von 168 Millionen Franken ‌gerechnet. Der Kostenertragssatz verbesserte sich markant auf 67,9 Prozent ‌von 77,9 Prozent in der Vorjahresperiode und ​lag damit deutlich unterhalb des eigenen Ziels von 72 Prozent. Getrieben von sprudelnden Handelsgebühren zogen die Erträge um 24 Prozent an. Auch bei anderen Instituten hatten die regen Handelsaktivitäten der Kunden als Folge der geopolitisch bedingten Ausschläge an den Finanzmärkten ‌zuletzt die Gewinne angekurbelt.