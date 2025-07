Verbesserungen bei Institutional Clients im zweiten Quartal

Die verwalteten Vermögen (AuM) erhöhten sich per Ende Juni auf 233 Milliarden Franken nach 229 Milliarden zum Jahresende 2024. Der Neugeldzufluss verlangsamte sich dabei insgesamt leicht: Der Bank flossen in den ersten sechs Monaten Nettoneugelder in Höhe von 2,0 Milliarden zu nach 2,3 Milliarden in den entsprechenden Vorjahresperiode.