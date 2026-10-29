Bei der Bank Vontobel ist das Geschäft mit Fonds und Profi-Anlegern (Institutional Clients) im dritten Quartal geschrumpft. Die Kunden zogen dort 2,0 Milliarden Franken an Geldern ab, wie das Institut am Donnerstag mitteilte.
Belastend wirkte dabei die bereits kommunizierte Übernahme des Fondsmanagementmandats für die sogennanten Futura-Fonds durch Raiffeisen. Das zweite Standbein, das Geschäft mit vermögenden Kunden, florierte weiter.
Das Segment Private Clients gewann 1,3 Milliarden Franken an Nettoneugeld. In Summe stiegen die verwalteten Vermögen bis Ende September auf den Rekordstand von 255,1 Milliarden Franken, ein Plus von 14,4 Milliarden Franken seit Ende 2025. Haupttreiber waren dabei die günstige Marktentwicklung sowie positive Währungseffekte.
(Reuters)