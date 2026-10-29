Das ​Segment Private Clients gewann ​1,3 Milliarden Franken an ​Nettoneugeld. In Summe stiegen die verwalteten Vermögen ‌bis Ende September auf den Rekordstand von 255,1 Milliarden Franken, ein ​Plus ​von 14,4 Milliarden ⁠Franken seit Ende 2025. ​Haupttreiber waren dabei ⁠die günstige Marktentwicklung sowie positive ‌Währungseffekte.