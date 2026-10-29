Bei der Bank Vontobel ist das Geschäft ‌mit ⁠Fonds und Profi-Anlegern (Institutional Clients) im ⁠dritten Quartal geschrumpft. Die Kunden zogen dort 2,0 ‌Milliarden Franken an ‌Geldern ab, wie ​das Institut am Donnerstag mitteilte.

Belastend wirkte dabei die bereits kommunizierte Übernahme des Fondsmanagementmandats für die sogennanten Futura-Fonds ‌durch Raiffeisen. Das zweite Standbein, das Geschäft mit vermögenden Kunden, florierte weiter.

Das ​Segment Private Clients gewann ​1,3 Milliarden Franken an ​Nettoneugeld. In Summe stiegen die verwalteten Vermögen ‌bis Ende September auf den Rekordstand von 255,1 Milliarden Franken, ein ​Plus ​von 14,4 Milliarden ⁠Franken seit Ende 2025. ​Haupttreiber waren dabei ⁠die günstige Marktentwicklung sowie positive ‌Währungseffekte.

(Reuters)