Vontobel verdiente in den ersten sechs Monaten des Jahres unter dem Strich 127,4 Millionen Franken nach 151,4 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die Zürcher Bank am Donnerstag mitteilt. Auch wenn die Investoren insgesamt weiter verunsichert seien, zeige das Geschäft nach dem schwachen zweiten Halbjahr 2022 insgesamt einen positiven Trend, heisst es in der Mitteilung.