Die Geschosse ​hätten den Helikopter knapp verfehlt, teilte das Militär des Nato-Landes mit. Der Hubschrauber sei auf einem Routineeinsatz gewesen, ‌um die russische Fregatte zu fotografieren.

Bei der Leuchtmunition handele es ​sich um Pyrotechnik, die ​auf See üblicherweise als ​Warnsignal genutzt werde, hiess es in ‌der Mitteilung weiter. Wegen des Vorfalls will Dänemark den russischen Botschafter einbestellen. ​Dies ​kündigte Verteidigungsminister Jeppe ⁠Bruus im dänischen ​Sender TV2 an. Eine ⁠russische Stellungnahme zunächst nicht ‌vor.

(Reuters)