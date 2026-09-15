Bei der Leuchtmunition handele es ​sich um Pyrotechnik, die ​auf See üblicherweise als ​Warnsignal genutzt werde, hiess es in ‌der Mitteilung weiter. Wegen des Vorfalls will Dänemark den russischen Botschafter einbestellen. ​Dies ​kündigte Verteidigungsminister Jeppe ⁠Bruus im dänischen ​Sender TV2 an. Eine ⁠russische Stellungnahme zunächst nicht ‌vor.