Der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich rund 92,6 Milliarden US-Dollar betragen und der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn rund 8,75 Milliarden Dollar, teilte UPS am Dienstag zur Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta mit. Bisher standen 91,2 Milliarden Dollar Erlös und rund 8,65 Milliarden Gewinn im Tagesgeschäft im Plan. Mit den neuen Zielen übertrifft der DHL-Konkurrent die Markterwartungen und auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt. Das kam an der Börse gut an: Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut 2 Prozent zu.