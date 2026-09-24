Dies teilte die Schweizer Börse am Donnerstagmorgen mit. Ein Grund wurde von der SIX zwar nicht genannt, der Handelsstopp dürfte allerdings mit der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung zusammenhängen.
Die Aktionäre von Perrot Duval treffen sich ab 10.00 Uhr und entscheiden dabei über die Umsetzung des geplanten Reverse-Takeovers mit dem Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak. Konkret haben sie über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Infomaniak-Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Franken zu befinden.
Die Generalversammlung soll ausserdem den Verkauf der Perrot-Duval-Tochter Füll Process in Weinfelden genehmigen. Der Verkauf der einzigen verbleibenden Tochtergesellschaft ist gemäss der Einladung zur GV Voraussetzung für die Umsetzung der vorgesehenen Neuausrichtung.
Im Verwaltungsrat soll es ebenfalls zu Veränderungen kommen. Der Genfer Finanz- und M&A-Spezialist Frank Guemara, der bereits dem Verwaltungsrat von Infomaniak angehört, soll das Präsidium von Perrot Duval übernehmen.
Weiter sollen Infomaniak-Gründer Boris Siegenthaler sowie Patricia Solioz Mathys und Paul Such neu in den Verwaltungsrat einziehen. Der bisherige Präsident Nicolas Eichenberger bleibt als Mitglied, die bisherigen Verwaltungsräte Luca Bozzo und Yves Claude Aubert treten nicht mehr an.
Vorgesehen ist ausserdem auch eine Umfirmierung von «Perrot Duval Holding S.A.» zu «Infomaniak SA».
(AWP)