Die Aktionäre von Perrot Duval treffen sich ab 10.00 Uhr und entscheiden dabei über die Umsetzung des geplanten Reverse-Takeovers mit dem Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak. Konkret haben sie über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Infomaniak-Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Franken zu befinden.