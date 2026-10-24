Collins, die sich in Maine ​ein enges Rennen mit dem Demokraten Troy Jackson liefert, begrüsste den ​Schritt. Die Erleichterungen würden den Blaubeer-, Kartoffel-, Apfel- ​und Seetangproduzenten in Maine helfen. «Viele unserer Landwirte und Erzeuger sind auf spezielle Ausrüstung, Verpackungsmaterialien und andere Produkte aus Kanada ‌angewiesen», erklärte sie. Ihr Herausforderer Jackson warf Trump dagegen vor, das Leben der Menschen in Maine mit seinen Handelskriegen schwerer und teurer gemacht zu haben.