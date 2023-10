Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte in einer Regierungserklärung im Bundestag die klare deutsche Unterstützung für Israel im Kampf gegen die Hamas, mahnte aber auch nötige Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen an. Es müsse alles dafür getan werden, dass es nicht zu einem Flächenbrand im Nahen Osten komme. Er forderte zudem die Freilassung der Geiseln in den Händen der Hamas ohne Bedingungen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besuchte am Donnerstag im Libanon «kurzfristig» die Unifil-Mission, wie das Ministerium über die Plattform X mitteilte. Die Bundeswehr beteiligt sich aktuell mit rund 140 Soldaten an dem Einsatz, die im Hauptquartier im Libanon und auf der Korvette «Oldenburg» ihren Dienst tun. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock wollte noch am Donnerstag erneut in den Nahen Osten reisen. Die Reise mit Besuchen in Jordanien, Israel und dem Libanon ist bis Freitag geplant. «Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt Israel im Kampf gegen die Hamas», erklärt Baerbock vor ihrer Abreise.