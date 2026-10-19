Mehr Optimismus für Standort

In den kommenden drei Jahren rechnen fast 70 Prozent der befragten Firmenchefs in Deutschland mit 2,5 Prozent Gewinnwachstum für ihr Unternehmen oder mehr. 2025 waren es erst 42 Prozent. Auch die Aussichten für die eigene Branche und den Standort Deutschland beurteilen die Firmenlenker besser als im Vorjahr: Für die eigene Branche steigt der Wert von 71 auf 78 Prozent, für den Standort von 75 auf 78 Prozent.