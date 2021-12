Der erste Handelstag der Titel an der SIX ist für den (morgigen) 15. Dezember 2021 geplant.

Der Nettoerlös aus dem überzeichneten IPO liegt bei 198 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden 20 Millionen plus eine Aktie zu 10 Franken das Stück ausgegeben, dazu knapp 6,7 Millionen Warrants oder je ein Drittel Warrant per Aktie.

Schlüsselinvestoren wie die Artemis Group und Point Break Capital sowie Initiator Veraison hatten Im Vorfeld des Börsengangs bereits rund 178 Millionen Franken an Investitionen zugesichert. Die Beteiligungsgesellschaft Veraison etwa investierte insgesamt 23,5 Millionen Franken. Damit wird Veraison beim Börsengang 16 Prozent der Stimmrechte an VT5 halten.

VT5 will in den kommenden 24 Monaten gemäss eigenen Angaben eine oder mehrere operative Firmen kaufen. Zu den Zielunternehmen gehören führende Technologieunternehmen in Mittel- und Nordeuropa und insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, einer starken Marktposition sowie attraktiven Wachstums- und Rentabilitätsaussichten.

Der Fokus ist dabei auf die Bereiche Halbleiter, Optik, Automatisierung und additive Fertigung, Energietechnologien und Digitalisierung gerichtet.

(AWP)