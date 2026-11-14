Der holprige Start hatte sich im Vorfeld abgezeichnet. Der Ausgabepreis von 18 Dollar war schon deutlich tiefer, als die Abivardi-Schwestern ursprünglich geplant hatten. Sie hatten einen Preis von 21 bis 24 Dollar angestrebt.



Derzeit kommt Vvardis auf einen Börsenwert von rund 3 Milliarden Dollar – 1,4 Milliarden weniger als im Vorfeld erhofft. Das Medizin-Tech-Unternehmen mit 150 Mitarbeitern verspricht, Karies mit dem Produkt Curodont zu behandeln. Dieses wird wie ein Gel auf die Zähne aufgetragen, um den Zahnschmelz zu reparieren. Dadurch soll kein Bohren und kein künstliches Füllmaterial mehr nötig sein. Es soll beginnende Karies stoppen und dabei helfen, den Zahnschmelz zu reparieren.



Ein möglicher Grund, dass die Investoren so zurückhaltend sind: Vvardis steckt tief in den roten Zahlen. 2025 schrieb die Firma 56,4 Millionen Dollar Verlust. Insgesamt belaufen sich die Schulden auf 103 Millionen Dollar. Der Börsengang hat den Abivardis 175 Millionen Dollar in die Kassen gespült. Und ihnen den Traum vom milliardenschweren Zahnarzt-Konzern erfüllt – wenn auch mit Nebengeräuschen.