Volkswagen bereitet sich einem ‌Agenturbericht ⁠zufolge darauf vor, ⁠seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung am Lkw-Bauer Traton ‌zu reduzieren. ‌Der Kostendruck ​bei dem in einer Sanierung steckenden Autokonzern VW schlage auf die ‌Tochter durch, berichtete die Agentur Bloomberg.