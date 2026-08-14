Volkswagen bereitet sich einem ‌Agenturbericht ⁠zufolge darauf vor, ⁠seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung am Lkw-Bauer Traton ‌zu reduzieren. ‌Der Kostendruck ​bei dem in einer Sanierung steckenden Autokonzern VW schlage auf die ‌Tochter durch, berichtete die Agentur Bloomberg.

«Wir spüren einen zunehmenden ​Druck, äusserst umsichtig ​mit Geld, ​Kosten und Investitionen umzugehen», sagte ‌Traton-Vorstandschef Christian Levin der Agentur. «Dieser Druck hat, ​wie ​ich ⁠sagen kann, seitens des ​Haupteigentümers zugenommen.»

(Reuters)