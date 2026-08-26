Insgesamt sollen die Kapazitäten in den Konzernwerken in Europa um 500.000 Fahrzeuge jährlich gesenkt werden. Für Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne derzeit keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre gesichert werden, sagte Blume. Im Werk in Osnabrück läuft im kommenden Jahr die Fertigung des T-Roc Cabrio aus. Lies sagte, das Land Niedersachsen ​prüfe derzeit, ​inwieweit es einen Beitrag leisten könne, um die langfristige Zukunft des Standorts zu ⁠sichern. Ziel sei es, zeitnah eine Lösung zu finden. Insidern zufolge ist der israelische Rüstungskonzern Rafael ​Advanced Systems an dem Werk interessiert. Er ⁠will Komponenten des Raketenabwehrsystems Iron Dome für europäische Abnehmer bauen. Allerdings hatte der VW-Grossaktionär Katar Vorbehalte gegen dieses Vorhaben geäussert. Lies verwies auf das Beispiel der Meyer-Werft ‌in Papenburg, an der sich das Land beteiligt hatte, wodurch eine Rettung des angeschlagenen Unternehmens gelungen war.