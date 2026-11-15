Zugleich verteidigte Blume in dem Interview den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern: «Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird.» Der Konzern nehme «Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge». Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte «in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern».